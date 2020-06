Si incastra con le dita nella macchina per la pasta fresca Atripalda. La piccola di 8 anni è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico

Paura ad Atripalda, dove i vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti in via Guido Dorso, allertati da due genitori, perché la loro figlia di otto anni, intenta a fare la pasta fresca con la mamma, era rimasta incastrata con le dita di una mano negli ingranaggi di un elettrodomestico. La squadra ha effettuato un intervento molto particolare e delicato, supportato dagli operatori del 118. Dopo diversi minuti è riuscita a liberare le falangi della bambina, affidandola poi ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. I medici l'hanno sottoposta ad un intervento chirurgico.