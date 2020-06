Pneumatici forati a 7 auto, nel mirino i cercatori di funghi Inquietante episodio a Verteglia, Montella

Inquietante episodio questa mattina all'alba. Sette auto, parcheggiate lungo la strada comunale che conduce all'altopiano di Verteglia, sono state ritrovate danneggiate. Tutte le sette vetture, di proprietà di cercatori di funghi, avevano gli pneumatici forati. L'episodio si è verificato in località "Ceraso".

Le 7 vetture sono state danneggiate con la foratura di due pneumatici ciascuna. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella. Indagini in corso per risalire all'autore del gesto.