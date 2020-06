Allarme bomba alla Cisl, palazzo evacuato La telefonata ai carabinieri. Sul posto diversi carabinieri e agenti della municipale

Una telefonata giunta al centralino dei carabinieri ha annunciato la presenza di una bomba nella sede della Cisl di Avellino di via Circumvallazione. Immediatamente i carabinieri hanno avvertito i dipendenti e hanno attivitato le misure di sicurezza.

Doriana Buonavita, segretario reggente Cisl Irpinia Sannio ha detto: "Si spera in un gesto di un mitomane. Pare non abbiano ritrovato nulla, ma non sottovalutiamo questi segnali”.