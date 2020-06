Allarme bomba Cisl, la solidarietà di Uil e Ugl Simeone e Vassiliadis: "Segnale inquietante da non sottovalutare"

"La Uil Avellino- Benevento esprime solidarietà per l'accaduto ai colleghi della Cisl Irpinia/Sannio. Noi continueremo, di concerto con le altre sigle sindacali, il nostro impegno quotidiano accanto a chi rischia di perdere il posto di lavoro e a chi lo sta cercando: questa provincia ha risorse umane, know how e potenzialità per uscire dall'impasse e generare economia e sviluppo per tutti".

Piena solidarietà ai dipendenti e ai sindacalisti della Cisl Irpinia Sannio che, questa mattina, hanno vissuto attimi di tensione". anche dalla Ugl "Un plauso va alle forze dell'ordine -dichiara il segretario Vassiliadis - tempestive come sempre nell'intervenire. Sono certo che sapranno dare giusta luce alle indagini. Quanto accaduto oggi, in un contesto storico ed economico così fragile, deve spingerci a non sottovalutate simili azioni. Non dimentichiamo che, solo poche settimane fa, un ordigno devasto' l'ingresso del Centro per l'Impiego. Tutti segnali inquietanti che devono far tenere alta l'attenzione sulla città. Una città ricca di potenzialità ma ostacolata da molteplici problematiche".