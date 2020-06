Controlli dei carabinieri nel week end, denunce e sequestri Un uomo denunciato a Volturara Irpina, Proposto foglio di via per 4 persone a Caposele

I carabinieri di Montella hanno denunciato un uomo di Volturara Irpina, già noto alla Forze dell’Ordine, che, a seguito di incidente stradale e nonostante l’evidente sintomatologia, ha rifiutato l’invito a sottoporsi al test alcolemico. Per lui anche il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo.

E' stato denunciato anche un trentenne della provincia di Salerno: fermato a Senerchia dai carabinieri della locale Stazione, all’esito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un’ascia, sequestrata, di cui non è stato in grado di giustificare il porto.

Sono stati invece proposti per il Foglio di Via Obbligatorio quattro uomini (tutti di origini romene e residenti in provincia di Caserta, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, e già noti alle forze dell'ordine) sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Caposele. Nessuno di loro ha saputo giustificare la presenza nel centro irpino

Per la stessa misura di prevenzione è stato proposto anche un trentenne di Napoli, con a carico svariati precedenti di polizia, fermato a Senerchia.