Sidigas, chiesto il processo per De Cesare. Cantelmo saluta Ultima udienza per il procuratore capo che si avvia alla pensione. A ottobre udienza gup

Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex patron di Sidigas Scandone Gianandrea De Cesare. Il processo comincerà davanti al Gup del tribunale di Avellino, Francesca Spella, il 29 ottobre prossimo quando sarà deciso se dovrà affrontare il vaglio dell’istruttoria dibattimentale. L’ex patron dell’Avellino Calcio e della Scandone fu indagato con l’accusa di false comunicazioni sociali, omesso versamento di iva, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

In particolare De Cesare finì nel registro degli indagati in qualità di legale rappresentante della Sidigas Spa, azienda impegnata nella distribuzione in Irpinia del metano, indebitata nei confronti della Eni spa. Secondo il procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, che firmò il decreto di sequestro preventivo urgente, nel luglio scorso di circa 97milioni di euro, De Cesare avrebbe, nel periodo che va dal 2012 al 2018, avviato una sistematica omissione dei versamenti tributari e avrebbe posto in essere un reimpiego delle somme distratte verso altri patrimoni sociali.

E ieri per il procuratore Rosario Cantelmo è stata l'ultima udienza in tribunale. Il numero uno del palazzo di giustizia, accompagnato dalla sua sicurezza, Alberico De Luca, ha salutato i suoi colleghi e collaboratori dopo sette anni alla guida della Procura avellinese.