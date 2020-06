Maturità, 28 identificati per la notte brava: rischiano multe I giovanissimi rischiano sanzioni da 400 euro

Rischiano multe salatissime per la notte brava in città, i maturandi di Avellino che lunedì notte hanno deciso di ritrovarsi in strada per la famose notte prima degli esami. Il divertimento di gruppo rischia di costare assai salato a molte famiglie. Sono già 28 i giovani identificati fino ad adesso dalla Polizia di Stato e ammonta a 400 euro la sanzione prevista per non aver rispettato il divieto di assembramento per arginare il rischio di diffusione del coronavirus. I giovani maturandi lunedì notte si sono riversati nelle strade del centro da via De Conciliis al piazzale dello Stadio Partenio. Erano stati i residenti della centralissima arteria e rinomato luogo di ritrovo e movida a richiedere l'intervento delle volanti. Le indagini sono già partite nelle scorse ore. Molti i filmati diffusi sul web e a disposizione della Polizia, che sta risalendo all’identità di molti ragazzi, alcuni dei quali minorenni. Le indagini continuano. Intanto le immagini della notte di divertimento nel piazzale dello Stadio sono al vaglio degli agenti che nelle prossime ore potrebbero individuare altri ragazzi.