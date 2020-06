Dopo la pantera, ad Avellino spunta il cerbiatto Il mammifero avvistato nelle campagne tra Valle e Mercogliano

Dopo la pantera ed ecco che nelle campagne avellinesi è stato immortalato un cerbiatto. Un esemplare raro delle nostre zone. Di solito la famiglia dei cervidi vive nel bosco e quando si sposta in aree aperte predilige quelle ad esso limitrofe. Ma nei giorni scorsi è stato avvistato nella zona di Valle, nelle campagne che collegano la periferia avellinese con Mercogliano. Il mammifero è stato avvistato in prossimità di alcune abitazione ed è per questo che è stato anche facilmente immortalato. Il cervo non ama molto il contatto umano: tendono anzi a rimanere in disparte ed è difficilissimo riuscire ad avvicinarsi a loro. E, dunque, ad Avellino, dopo la pantera accade anche questo. Almeno però in questo caso, c’è una testimonianza fotografica.