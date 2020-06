Calabritto, forestali in azione in un allevamento di equini I controlli

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, in base ai controlli effettuati, hanno elevato sanzioni amministrative a carico del titolare di un allevamento di equini di Calabritto.

Le verifiche, eseguite unitamente ai colleghi della locale Stazione e con l’ausilio di personale medico veterinario dell’Asl di Sant’Angelo dei Lombardi, avrebbero permesso di constatare la mancata presentazione della documentazione prevista per l’attività di allevamento e la mancata registrazione per la produzione e somministrazione di alimenti ad uso zootecnico nonché la detenzione, in assenza dei sistemi di identificazioni auricolari, di 2 capre tibetane che, dopo i prelievi ematici, sono state sottoposte a sequestro amministrativo ed affidate in custodia al titolare dell'allevamento.