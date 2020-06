Rubano e nascondono la merce nel cespuglio: presi 2 trentenni I furti in un noto negozio di elettronica di Atripalda

A distanza di qualche giorno, perpetrano due furti in negozi di elettronica. Ma, sfortunatamente per loro, non è andata come speravano. Per entrambi i casi, i carabinieri della compagnia di Avellino, ricevute le segnalazioni da parte dei responsabili dei rispettivi esercizi commerciali, sono prontamente intervenuti, identificando e denunciando i presunti autori. Si tratta di due giovani, entrambi sulla trentina e già noti alle forze dell’ordine.

Nel primo caso, i carabinieri della stazione di Atripalda sono riusciti a recuperare solo parte della merce rubata in un negozio della Città del Sabato, rinvenuta all’interno di uno zaino, occultato in un cespuglio.

Nella serata di venerdì, all’esito dell’attività eseguita a seguito del furto commesso, con analogo modus operandi, in un noto negozio di elettronica del capoluogo irpino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno recuperato nello stesso cespuglio, due zaini contenenti l’intera refurtiva, che è stata riconsegnata all’avente diritto.