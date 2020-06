Civetta finisce nella canna fumaria, la salvano i vigili L'esemplare sarà portato al centro recupero animali selvatici di Napoli

Durante la mattinata di oggi 24 giugno, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Mugnano del Cardinale, in via Degli Innocenti, per il salvataggio di una civetta, che era finita nella canna fumaria di un'abitazione del posto. La squadra intervenuta, ha recuperato il rapace e lo ha consegnato al medico veterinario che portarà l'esemplare presso il C.R.A.S. di Napoli, il centro per il recupero degli animali selvatici. La civetta è sana e salva.