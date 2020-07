Bloccato sotto casa della ex con un bastone: 39enne arrestato Dopo le denunce della moglie, l'intervento dei carabinieri di Cervinara

I carabinieri della stazione di Cervinara hanno arrestato un 39enne di Montesarchi per stalking. Vittima delle condotte, una 40enne della Valle Caudina che, disperata e sfiancata dal clima di paura in cui era costretta a vivere, si è rivolta ai carabinieri.

Nella serata di sabato, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha scortato la donna nel rincasare (qualche ora prima l’uomo si era recato sotto la sua abitazione e l'aveva minacciata ripetutamente) e ha bloccato l’uomo che, con un grosso bastone, l’attendeva con l’evidente intento di aggredirla.

Disarmato e condotto in Caserma, il 39enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire nella mattinata dinanzi al tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.