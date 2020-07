Sorpresi con spinello e marijuana, 5 giovani segnalati Controlli antidroga a Montella

Carabinieri in borghese e divisa insieme ai cani antidroga hanno eseguito controli su strada nel territorio di Montella. L’attività ha portato alla segnalazione alla Prefettura di Avellino, come consumatori, di 5 giovani (di cui 4 di Casal di Principe ed uno di Caposele) trovati in possesso di varie dosi marijuana, sottoposte a sequestro unitamente ad uno spinello.