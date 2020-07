Casa lavoro per un trentenne di Roccabascerana L'ordine di esecuzione del tribunale di Avellino

I carabinieri della stazione di Roccabascerana hanno arrestato un 30enne per il quale è stata disposta la misura di sicurezza della casa lavoro. L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Avellino, in attesa del successivo trasferimento in una struttura.