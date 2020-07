Incendiato il motorino di una ragazza nel centro storico Si indaga sull'accaduto

Motorino in fiamme questa mattina all'alba nel centro storico di Avellino. I Vigili del Fuoco subito dopo le 5 sono intervenuti in via Modestino del Gaizo, per spegnere l'incendio che ha interessato un ciclomotore di proprietà di una giovane che abita nelle vicinanze. Le fiamme di natura dolosa sono state spente, è stata messa in sicurezza l'area. Sul caso indagano i carabinieri.