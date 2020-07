Nonno e zio abusavano della nipote di 5 anni: arrestati Violenza sessuale a Cervinara. Anche la madre della piccola è indagata: sapeva degli abusi

Violenza sessuale su una bimba di cinque anni, due persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. La vicenda si sarebbe consumata all’interno della mura domestiche, in una palazzina di Cervinara. In carcere sono finiti il nonno di 54 anni e lo zio di 30, di San Martino Valle Caudina. Secondo le indagini condotte dal procuratore capo Vincenzo D’Onofrio, i due con il consenso della madre della piccola, avrebbero più volte abusato sessualmente di lei. Ad accorgersi di quello che accadeva in quella casa, è stata la coordinatrice della comunità educativa dove la piccola è collocata.

Le delicate indagini svolte secondo specifici protocolli per i casi di abusi sessuali, hanno permesso di scoprire un quadro indiziario davvero raccapricciante. La piccola è stata seguita e ascoltata da esperti, è stata anche sottoposta a visita medica specialistica, esami che purtroppo hanno confermato le violenze subite.

Nell’inchiesta è indagata anche la madre della piccola, perché secondo gli inquirenti sapeva che suo padre e il compagno della sorella, conviventi dal 2018 e il 2019, abusavano di sua figlia di appena 5 anni.