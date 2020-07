Brucia auto in sosta ad Atripalda Vigili del Fuoco in azione alla contrada Alvanite

Auto in fiamme all'alba in contrada Alvanite, ad Atripalda. La vettura, una Mercedes classe B, era in sosta in via Caduti delle forze dell'ordine.

Sono stati i residenti ed alcuni automobilisti di passaggio a dare prontamente l'allarme. Erano le 5.30 circa quando sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco dalla centrale operativa di Avellino.

I pompieri in poco tempo hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente nessun danno a persone. Non si conoscono le cause dell'incendio. I carabinieri hanno provveduto ad acquisire elementi utili alle indagini per fare piena luce sull'accaduto.