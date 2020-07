Flumeri, anziana truffata da finto nipote La donna ha consegnato all'uomo 150 euro

Ancora una triffa consumata ai danni di un anziano. Vittima una signora di 70 anni che, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si spacciava per suo nipote, chiedendole dei soldi per far fronte ad acquisti effettuati su internet, si presentava presso la sua abitazione un sedicente corriere al quale consegnava 150 euro in contanti e monili in oro. Ricevuto il denaro, il malvivente è fuggito. Insospettita, la donna ha contattato il familiare. Solo a questo punto si è accorta del raggiro e ha chiamato i carabinieri.