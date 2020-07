Troppe incursioni: abitanti pronti alle ronde a Santa Barbara Ad Ariano non cessa l'allarme furti, la notte non si dorme

Abitanti svegliati nel cuore della notte in località Santa Barbara e ladri messi di nuovo in fuga. Non cessa l'allarme nella popolosa contrada arianese, da alcuni giorni sotto assedio.

"Abbiano sentito un continuo via vai di auto e scooter, non sappiamo di notte che cosa sta accadendo in questa zona, un tempo di pace e di tranquillità. Un piede di porco (nella foto) è stato trovato nei pressi di una villetta dove i malviventi, evidentemente, stavano per mettere a segno l'ennesimo colpo. E' già accaduto qualche giorno fa mentre un residente era al mare. E chi ha agito, sapeva perfettamente i suoi spostamenti. Tutta la comunità è fortemente preoccupata. Da oggi vigileremo a tutte le ore e segnaleremo ancora di più ogni presenza sospetta alle forze dell'ordine", spiegano i residenti

E sulla statale 90 delle Puglie, dove da giorni a causa della chiusura dell'A16 Napoli-Bari, di notte è caos totale, non è impresa facile, di fronte ad un flusso di auto e mezzi pesanti provenienti da tutta Italia e dall'estero, in entrambe le direzioni, individuare presenze sospette.