Covid-19, nuovo positivo a Senerchia L'uomo è rientrato da poco da un paese estero

Si interrompe la tregua degli ultimi giorni sul fronte dei contagi da Coronavirus in provincia di Avellino. L'Asl del capoluogo irpino comunica che su 152 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore risulta un caso positivo al COVID 19, riferito a una persona, residente nel comune di Senerchia, appena rientrato da un viaggio all’estero. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato l'indagine epidemiologica sui contatti del caso. Intanto i commercianti avellinesi accolgono bene la nuova ordinanza di De Luca che impone una stretta sulle mascherine, pena una multa da 1000 euro per chi non la indossa negli esercizi pubblici e la chiusura del locale per un periodo da 5 a 30 giorni anche se - dicono - resta di difficile applicazione e chiedono controlli più rigorosi.