Alcol tra i minori, la polizia denuncia un commerciante Giro di vite nell'ex zona rossa

Un commerciante di Ariano Irpino è stato sorpreso dalla polizia a vendere birre a minorenni. Per questo motivo, gli agenti lo hanno denunciato e sanzionato. Disposta inoltre la chiusura temporanea dell’attività. Un provvedimento drastico alla luce del dilagante fenomeno legato all’altissimo consumo di sostanze alcoliche tra i ragazzini, che negli ultimi tempi sta assumendo livelli davvero preoccupanti, soprattutto nel fine settimana. I minori sono stati tutti identificati e convocati negli uffici del locale commissariato insieme ai propri genitori. Indagini sono in corso e potrebbero riguardare anche altre attività commerciali della città. Sta di fatto che la Polizia diretta dal vice questore Maria Felicia Salerno, non intende abbassare minimamente la guardia per arginare una situazione contro la qule c’è bisogno di una maggiore collaborazione da parte dei genitori e degli insegnanti a scuola. Non servono convegni isolati, ma ben altro, un’attività costante e incisiva.

E importante inoltre sapere che i titolari delle attività commerciali, così come delle tabaccherie, hanno l’obbligo di chiedere i documenti ai ragazzi. Spesso si beve per sballarsi e poi si finisce per degenerare, a colpi di atti vandalici come è successo proprio sabato sera fino a tarda notte lungo via D’Afflitto, nei pressi di Palazzo Forte e via Anzani.