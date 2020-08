Si perdono sui monti del Laceno, salvati L'intervento del Soccorso alpino e carabinieri in località Colle Molella

Anche nella giornata di Ferragosto sono continuate le attività del Soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo pomeriggio di ieri dalla centrale operativa 112 è arrivato l’allarme per due escursionisti dispersi sul Laceno nel comprensorio del comune di Bagnoli Irpino, in località “Colle Molella”. Sono subito partite due squadre di tecnici del Cnsas. Fortunatamente, all’arrivo in zona, i dispersi erano stati appena individuati e messi in sicurezza dai Carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino e dai carabinieri forestali.