Il Covid fa un'altra vittima: muore 89enne di Grotta L'uomo era giunto al Moscati nel pomeriggio in gravissime condizioni

Otto vittime in otto giorni. Il covid-19 continua a uccidere in Irpinia e si allunga il pesante bilancio di chi non ce l'ha fatta. È deceduto in serata, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, un 89enne di Grottaminarda. L’uomo, risultato positivo al nuovo Coronavirus, era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera nel pomeriggio di oggi in gravissime condizioni. Nonostante l’immediato trasferimento al Covid Hospital e il tempestivo intervento dei medici rianimatori, l’uomo è deceduto dopo poche ore.