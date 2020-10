Schianto in moto sull'A16, muore 25enne di Castelbaronia L'incidente sul tratto Grottaminarda Benevento

Ancora una tragedia in moto in Irpinia, questa volta lungo l’autostrada A16. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.00, lungo il tratto Napoli-Canosa. A perdere la vita un 24enne di Castelbaronia. Si tratta di Angelo Bardaro, il giovane viveva da solo con la madre, orfano di padre, qualche anno fa aveva perso la sorella a causa di una terribile malattia. Un dramma nel dramma. Il tratto è stato temporaneamente chiuso tra Grottaminarda e Benevento, in direzione Napoli all'altezza del km 74,2 per consentire le operazioni di soccorso. Il giovane era in sella alla sua moto, quando all'uscita di una galleria, in quel tratto ridotto della carreggiata, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una freccia direzionale prima e poi il guard rail dove ha avuto la peggio. Era già morto quando i sanitari del 118 di Grottaminarda hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Gli ultimi respiri tra le braccia di un medico. Sul posto gli uomini della Polstrada di Grottaminarda con in prima persona il comandante Armando Mirra e il personale della direzione 6° tronco di Cassino di autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con code in direzione Napoli. La salma su disposizione del magistrato è stata trasferita in obitorio a Benevento.