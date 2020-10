Ricerche senza sosta a Greci: nessuna traccia di Salvatore Mistero fitto sulla scomparsa dell'82enne

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è impegnato dalla prima serata di giovedì per la ricerca di un ottantenne scomparso a Greci in Irpinia. L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce mentre era in campagna con il figlio. Le ricerche sono andate avanti ininterrottamente, anche di notte, con l’ausilio di un velivolo Aw139 dell’aeronautica militare, droni della protezione civile regionale, termocamere ed unità cinofile molecolari Cnsas. Al momento purtroppo ancora nessuna traccia dell’anziano, nonostante lo straordinario dispiego di uomini e mezzi. Ad affiancare i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania vi sono i colleghi dei servizi regionali di Basilicata, Lazio, Molise, Puglia ed Abruzzo, i carabinieri, i volontari della protezione civile e vigili del fuoco con Ucl.