Quattro persone scomparse e mai più ritrovate E' mistero in Irpinia

Quattro storie misteriose che vedono come protagonista l’arianese, la baronia e la valle del cervaro. Gli ultimi due casi a distanza di un anno l’uno dall’altro a Frigento e Greci.

Luigi Belvedere, 68 anni, ex impiegato in pensione, manca all'appello dal 7 novembre 2019.

Due gli interrogativi che non hanno ottenuto risposta. Avrà chiesto un passaggio per farsi accompagnare a prendere un pullman e dirigersi lontano dall'Irpinia? O sarà rimasto vittima di un incidente? Non è dato sapere.

Da giovedì 22 ottobre scorso nessuna traccia di Salvatore Vara a Greci, sparito nel nulla mentre suo figlio era in compagnia di amici nei campi.

Ricerche immediate, un numero considerevole di volontari e carabinieri subito all’opera, elicotteri, droni e unità cinofile, caso finito anche a Chi l’ha visto ma senza esito alcuno.

In precedenza la scomparsa di due anziane donne. Michelina Mariello e Maria Carmela Cassiodoro, le due ottantenni di Vallesaccarda e Ariano Irpino sparite nel nulla e mai più ritrovate né vive, né morte.

Entrambe non avevano la forza nelle gambe per percorrere tanta strada di notte. Stranamente a Vallesaccarda le tracce si persero dopo poco tempo nel corso delle battute dei cinofili, nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Ma chi avrebbe avuto interesse a scaricare il corpo di una povera donna in un bidone? Ad Ariano invece spuntò anche un'ipotesi macabra, valutata attentamente dai carabinieri, e cioè che l’anziana fosse stata bruciata in un forno. Ma né la prima, né la seconda hanno trovato un minimo di fondamento.

L’unica certezza è che le due anziane donne irpine, insieme a Luigi Belvedere e Salvatore Vara fanno parte di quel lungo elenco di persone che forse non verranno mai trovate.