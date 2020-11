Schianto spaventoso: sfiorata la tragedia di ognissanti Paura ad Ariano nel popoloso rione Cardito

E' piombata come un missile nella piazzola riservata alla fermata dei bus, abbattendo paletti e tabelle pubblicitarie. Un incidente spaventoso, quello verificatosi nel popoloso rione Cardito, lungo la statale 90 delle puglie.

La fiat panda condotta da una giovane donna del luogo proveniva da via Maddalena ed era diretta con ogni probabilità nel piano di zona. Improvvisamente la vettura è uscita fuori strada, senza scontrarsi fortunatamente con nessun altro veicolo in transito, fino a capovolgersi su se stessa dopo il violentissimo impatto. Sul posto dopo pochi secondi una pattuglia della polizia municipale che al momento dell'incidente si trovava nella vicina rotatoria.

La 38enne è rimasta incastrata all'interno dell'auto. Non è stato facile per i soccorritori estrarla. Si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco intervenuti insieme ai sanitari del 118. Una volta tratta in salvo è stata stabilizzata e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane per essere sottoposta a tutte le cure necessarie. Al momento è sotto osservazione ma fortunatamente fuori pericolo.

Un incidente che avrebbe potuto provocare conseguenze pesantissime, in quel luogo solitamente trafficato da anziani e bambini, considerata anche la giornata festiva e molto trafficata. Dinamica dell'incidente al vaglio della polizia municipale, non si esclude un malore alla guida.