Nas in ospedale al Frangipane e sanitari in affanno Ai raggi x la struttura sanitaria arianese alle prese con pesanti code davanti al pronto soccorso

Visita dei Nas all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Ispezionata la nuova area Covid. Tutto sarebbe partito dalla denuncia di alcuni medici aggregati da fuori regione alla struttura sanitaria arianese i quali si sarebbero dimessi.

Problemi anche nel 118. Sanitari in affanno e allo stremo delle forze, alla luce del sovraccarico di lavoro delle ultime ore nelle varie strutture ospedaliere. Spesso sballottati da un ospedale all'altro, tra lunghe code e disagi, attese snervanti e disagi enormi. Un problema che sta interessando in eguale misura l'intera nazione.

Entrambi gli episodi non sarebbero collegati tra loro ha fatto sapere la direzione sanitaria. I nas stando ad indiscrezioni avrebbero riscontrato alcune irregolarità di carattere tecnico e imposto delle prescrizioni. Da ieri è stata chiusa la sala di attesa del pronto soccorso, evidentemente non idonea in relazione all'attuale situazione epidemiologica in atto.