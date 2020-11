Contromano sul Raccordo: patente ritirata ad un'anziana Multa da 2mila europer l'82enne irpina

Ha imboccato contromano il Raccordo Autostradale Salerno Avellino, percorrendo lo stesso per circa 3 km: sfiorata tragedia tra Solofra e Serino. Ad evitare il peggio sono stati gli Operatori della Polizia Stradale di Avellino, coordinati dal Vice Questore Aggiunto Alfredo Petriccione, che nella tarda mattinata del 4 novembre sono intervenuti riuscendo a bloccare il veicolo, condotto da un’anziana irpina.

In base a quanto ricostruito, l’82enne ha fatto regolarmente ingresso dallo svincolo di Solofra in direzione Avellino salvo poi, dopo essersi accorta dell’errore, fare immediatamente un’inversione di marcia ad U per dirigersi verso Salerno.

Fortunatamente in quel momento si è trovata a transitare la pattuglia della Polstrada avellinese che è così riuscita a bloccare prontamente il veicolo contromano, evitando tragiche conseguenze visto anche il traffico piuttosto intenso in quel momento presente.

Pesanti le sanzioni comminate alla conducente: oltre ad un verbale di circa 2000€ anche la revoca della patente di guida (che, trascorso un termine minimo di due anni, potrà essere nuovamente conseguita) ed il fermo del veicolo per 3 mesi.