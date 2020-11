Procura, il Csm indica il nome del procuratore: Airoma Entro un mese l'ufficialità del Plenum per il magistrato napoletano

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato, all’unanimità, il nome del nuovo Procuratore della Repubblica di Avellino, è Domenico Airoma, attuale procuratore aggiunto del tribunale di Napoli Nord. L’indicazione dovrà essere formalizzata entro un mese dallo stesso Plenum. Una nomina annunciata quella di Airoma, che era il nome favorito fin dal gennaio scorso quando erano state definite le candidature. La commissione preposta agli incarichi direttivi di palazzo dei Marescialli a Roma ha, dunque, indicato il nome del magistrato napoletano.

Airoma ha iniziato la sua carriera proprio ad Avellino: dal marzo del 1990 al 1993, infatti, ha svolto il ruolo di Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Avellino.

In magistratura dal 1989, ha ricoperto, fra gli altri, gli incarichi di sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e di giudice per le indagini preliminari nel tribunale della stessa città. Nel 2008 è procuratore della Repubblica aggiunto al tribunale di Cosenza. Dal 2004 è stato inviato su incarico del Ministero della Giustizia, del Csm e della Commissione Europea a svolgere missioni negli Stati dei Balcani Occidentali, in Russia e in Asia Centrale, nel contesto dei progetti di riforma dei sistemi giudiziari di quelle Nazioni. Autore di articoli e di saggi su periodici giuridici, collabora con la rivista «Cristianità». Profondo conoscitore di reati ambientali ed urbanistici, e delle organizzazioni camorristiche del territorio. Alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli si è occupato di indagini importanti, comprese quelle riguardanti la faida riesplosa ad inizio anni 2000 nel Vallo di Lauro, il clan Pagnozzi e il clan Genovese.