Trovata morta in casa, sul posto polizia e medico legale Si indaga sulla morte di una 60enne che la settimana scorsa aveva tentato il suicidio

La donna la settimana scorsa aveva tentato il suicidio. Questa volta, probabilmente e purtroppo, è riuscita nel suo intento. Anche se sulle cause del decesso sono ancora in corso gli accertamenti. A chiamare la polizia questa sera intorno alle 21, una vicina di casa che non sentiva la donna, 60enne ucraina, da diverse ore. Quando sono arrivati i poliziotti la dobba era riversa a terra senza vita. Sul posto il medico legale Lamberto Pianese che ha effettuato un primoo esame esterno. Dai primi accertamenti pare che sia morta per un arresto cardiocircolatorio. La 60enne da marzo, in seguito al Covid, era entrarto in uno stato depressivo.