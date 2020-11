Tragedia evitata solo grazie alla zona rossa ad Ariano Ecco cosa è accaduto a Cardito lungo lungo la statale 90 delle puglie

Poteva essere davvero una tragedia, se fosse accaduto di giorno, durante l'orario di punta, a pochi passi dall'ingresso di una scuola e della fermata dei bus nel popoloso rione Cardito. Ma fortunatamente è successo a tarda sera e in piena zona rossa, in una città deserta, sorvegliata solo dalle forze dell'ordine. Ed è stata proprio una pattuglia dei carabinieri a notare un grosso tabellone che indica l'autostrada ed altre direzioni a terra lungo la statale 90 delle puglie, volato come un foglio di carta a causa del forte vento.

Nel 2014 stessa sorte, poco distante da qui era toccato al tabellone gemello che indicava la direzione Foggia, palasport, sempre nei pressi della rotatoria di Piano di Zona.

Intervennero in quel caso i Vigili del Fuoco i quali per motivi di sicurezza, dovettero rimuovere la tabella in questione invitando il Comune a posizionarla in maniera più resistente. Fu poi trasportata in un deposito comunale dove da sei anni giace in solitudine, se non è stata addirittura demolita.

Il 28 gennaio 2017, fu la volta della tabella opposta di Rione Martiri, con l'indicazione Avellino e centro, con lo stesso amaro destino. Abbattuta da un un'auto, fortunatamente senza feriti, rimossa e trasferita nello stesso deposito, per fare compagnia all'altra sorella sventurata, entrambe pronte ad accogliere ora l'ultimo tabellone caduto. Ma è davvero solo il vento la causa di questo distacco?

Conoscendo la sensibilità del comandante della polizia municipale Gerardo Schiavo e dell'assessore alle periferie Pasqualino Molinario, formuliamo l'invito affinchè le tre tabelle possano essere riposizionate ognuna al proprio posto, questa volta, si spera in maniera più sicura e resistente.

Sempre nelle ultime ore a causa del vento, un cavo elettrico è rimasto sospeso lungo la strada provinciale 10 nei pressi della chiesa di Difesa Grande. E in via Annunziata intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di un abitante del luogo, il quale aveva segnalato l'apertura della porta d'ingresso del museo diocesano, non si sa per quale motivo.