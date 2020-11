Solofra, rubati centinaia di "Gratta e vinci" Forzata la porta di ingresso i ladri hanno portato via anche le sigarette

Furto nella notte in una tabaccheria di Solofra (AV). Forzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato tabacchi e biglietti “Gratta e vinci” in corso di quantificazione. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Indagini in corso.