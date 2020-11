Elisoccorso di cardiopatico da Ischia alla Montevergine Intervento salvavita per un paziente trasportato alla clinica di Mercogliano

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi, presso l'area della loro sede, hanno effettuato assistenza in fase di atterraggio e decollo all'elicottero del 118 proveniente dall'ospedale di Ischia con un paziente cardiopatico da trasportare alla clinica Montevergine di Mercogliano. Un'azione salvavita messo in atto grazie agli uomini dei caschi rossi in campo per ogni intervento.