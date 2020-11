Covid Irpinia, più di 60 vittime nella seconda ondata Continua la scia di morte, l'età media è di 78 anni

L’Asl di Avellino comunica che, dall’inizio della seconda ondata epidemica ad oggi, sono 1.250 le persone guarite su 5.936 positivi al COVID-19;

74.900 i tamponi molecolari effettuati in provincia di Avellino. I decessi registrati sono 59, con un’età media di 78 anni.

Un dato che purtroppo si aggiorna di ora in ora. Stamane la notizia di altre tre vittime in poche ore, e questo pomeriggio sono deceduti all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, altri due pazienti Covid positivi, un 87enne di Montemiletto (Av) e una 90enne di Montella (Av). L’uomo era stato trasportato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 novembre; ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive, il 21 era stato trasferito al plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. L’anziana era ricoverata dal 19 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital.

In serata la notizia di un'altra vittima. Si tratta di una 87enne domiciliata a Nusco. Positiva al Covd 19 era stata portata al Pronto Soccorso il 28 ottobre.Ricoverata in terapia subintensiva nell'U.O di medicina d'urgenza del Moscati, il 31 ottobre era stata trasferita nell'area covid del plesso di Solofra.