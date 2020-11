Dolore e sconcerto a Cervinara per la morte di Sabrina La 30enne deceduta a causa di una brutta malattia

Dolore e incredulità per la morte della giovane Sabrina Massaro di 30 anni. Deceduta a Cervinara a causa di una brutta malattia.

La comunità di Cervinara è a lutto per la dolorosa perdita e si unisce al dolore della famiglia. Tanti i ricordi e i messaggi che corrono su Facebook. Dalla pagina del Santuario Santa Maria dei Bagno e Santi Medici Cosma e Damiano un messaggio toccante. “Vogliamo ricordarti così in piena attività di studio e di professione. La tua giovane vita è stata visitata dalla malattia che se pur breve ha fatto sì che si spegnesse. Siamo vicini nella preghiera a voi familiari e amici per questo momento di dolore. Ogni vostro pensiero lo affidiamo alle mani di Maria nostra madre. I Sacerdoti e la comunità Parrocchiale porgono le più sentite condoglianze”.

Il cordoglio arriva anche dall’amministrazione comunale di Cervinara in particolare dall’assessore alle politiche sociali Maria Bianco: “Con infinita tristezza e grande costernazione abbiamo appreso la notizia della scomparsa prematura della nostra Sabrina, ragazza dotata di grande vitalità ed empatia.

Il male che l’ha colpita con improvvisa ed inumana ferocia ha lasciato poco tempo, a lei e ai suoi cari, per realizzare l’accaduto. Ciò nonostante, Sabrina non ha perso il meraviglioso sorriso che l’ha sempre contraddistinta ed ha continuato ad affrontare, giorno per giorno e con grande tenacia, la sua difficile battaglia.

Desidero unirmi, insieme al Sindaco e all’Amministrazione comunale, al lutto che ha colpito la Famiglia Massaro, esprimendo il nostro cordoglio e la nostra più fraterna vicinanza”.

Laureata a soli 22 anni al Suor Orsola Benincasa a Napoli, vincitrice di concorso a cattedra, ora insegnava all’Istituto comprensivo Caruso di Altavilla Irpina dove era di ruolo.

E su Facebook sono tanti i messaggi di dolore:

“Buon viaggio Sabrina che brutta notizia!” scrivono ancora. “Condoglianze a tutta la famiglia e al fidanzato, forza Giuseppe ti sto vicina con il cuore”,

Che Dio ti abbia in gloria. L'ennesimo dolore per la comunità di Cervinara. Che questo anno possa finire al più presto.