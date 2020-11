Covid Irpinia, tre morti in poche ore: anche un 48enne Sono cinque le vittime di oggi negli ospedali irpini

Non si arrsta la scia di morte per coronavirus nella povincia di Avellino. Nella sono giornata di oggi si egistrano 5 vittime, gli ultimi tre all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Si tratta di un 80enne di Avellino, un 48enne di San Martino Valle Caudina (Av) e un 64enne di Atripalda (Av).

L’80enne era ricoverato dal 24 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital.

Il 48enne era ricoverato dal 20 novembre nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e ieri era stato trasferito in terapia intensiva.

Il 64enne era ricoverato dal 16 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital.

Qusta mattina presso l'ospedale Frangipan di Ariano sono morti un 72enne di Ariano e un 87enne di Volturara Irpina.