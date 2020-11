Covid Irpinia, muore una 92enne di Rocca San Felice Al Frangipane di Ariano saturo il erparto di Medicina Covid

Un'altra vittima del covid si registra in Provincia di Avellino. Si tratta di una donna di 92 anni di Rocca San felice, che era ricoverata nll'area covid dell'ospedale di Ariano.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino allo stato risultano ricoverati: 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; 25 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.