Discarica nell'area degli ex prefabbricati, si indaga A Guardia Lombardi si cerca il responsabile

Permane alta in Irpinia l’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Avellino nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti.

A Guardia Lombardi i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, in un terreno di proprietà comunale noto come “l’ex area prefabbricati del sisma del 1980”, hanno riscontrato la presenza di rifiuti di vario genere (pericolosi e non), in particolare sfalci e ramaglie, pneumatici, taniche di olio motore esausto, rifiuti urbani e residui relativi all’abbruciamento degli stessi. L’area interessata, avente una superfice di circa 500 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso indagini tese anche all’individuazione dei responsabili dell’illecito smaltimento di rifiuti.