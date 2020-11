Addetto alla sala mortuaria trovato cadavere in casa Tragedia in centro ad Ariano sotto il silos Calvario, salma sotto sequestro in obitorio

L’hanno trovato privo di vita in casa, riverso sul pavimento con il suo cane disperato e impaurito accanto a lui.

La tragedia in via Adinolfi, zona centralissima della città ad Ariano Irpino. Antonio Zerella, 56 anni dipendente dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane, in servizio nella sala mortuaria e portineria sarebbe stato colto da malore, in casa. E' stata sua sorella, l'ultima che lo ha sentito al telefono a notare che qualcosa non andava. Ha allertato lei i soccorsi pur essendo stata rassicurata in un primo momento dal fratello. Non voleva dare fastidio a nessuno: "Non chiamare l'ambulanza poi vediamo nel pomeriggio - le avrebbe detto." Ma dopo queste parole Antonio non ha risposto più al telefono.

A fare la triste scoperta è stato il maresciallo della polizia municipale Alessandro Rossi. E' stato lui ad entrare per primo nell’appartamento, facendo irruzione da un balcone laterale mediante una scala.

Sul posto insieme alla polizia municipale i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Ariano e Grottaminarda, il sovrintendente della polizia municipale Luigi Pietrolà insieme all’agente Fabrizio Coppola e il medico legale Carmela Giordano incaricato dalla procura di Benevento.

Indagini in corso.Salma sotto sequestro, trasportata in obitorio e sottoposta a tampone post mortem. L’animale recuperato dal servizio veterinario dell’Asl, trasferito purtroppo in canile. Persona taciturna, cordiale e disponibile con tutti, un dipendente modello nella struttura ospedaliera arianese.