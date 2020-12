Maltrattamenti all'asilo di Solofra, si decide a gennaio Due richieste per il rito abbreviato, uno stralcio e un rinvio a giudizio

Abusi e maltrattamenti all’asilo di Solofra, la decisione è rinviata al 22 gennaio 2021. Questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi, sono comparsi i 4 insegnanti della scuola primaria di Solofra, accusati di maltrattamenti su minori.

Dunque, per Maria Laura Lieto e Gerardo De Piano - quest’ultimo, insegnante di religione, che risponde anche di violenza sessuale su minore, nonostante il Tribunale del riesame, a seguito di ricorso presentato dal suo legale Gaetano Aufiero, abbia escluso la sussistenza dell’ipotesi delittuosa – il giudice ha accolto la richiesta del rito abbreviato. Per Vincenza Palazzo, invece c’è stato uno stralcio per un difetto di notifica, mentre per Mariarosaria Guerra si dovrà decidere per il rinvio a giudizio secondo il rito ordinario. Decisione, quindi, rinviata a gennaio del nuovo anno.