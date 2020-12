Vìola gli obblighi verso l'ex moglie: 70enne ai domiciliari Deve scontare una pena residua di un mese

I Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 70enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria per Violazione degli obblighi di natura economica previsti nei confronti dell’ex coniuge. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la sua abitazione per l’espiazione della pena residua di un mese di reclusione.