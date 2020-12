Irregolare nel cantiere ad Altavilla Irpina: denunciato I controlli dei carabinieri di Avellino

Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed un lavoratore privo di regolare assunzione: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai carabinieri ad un cantiere edile di Altavilla Irpina.

Prosegue l’azione dei carabinieri del comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

Nello specifico, a seguito dell’accertamento effettuato dai carabinieri della stazione di Altavilla Irpina unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, sono state riscontrate irregolarità sotto il profilo della formazione e della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Alla luce di quanto accertato per il titolare dell’impresa è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, poiché uno dei due lavoratori non risultava regolarmente assunto, l’attività imprenditoriale è stata sospesa.