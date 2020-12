Covid, muore anziana di Sant'Angelo dei Lombardi al Frangipane Torna a riempirsi il reparto di terapia intensiva nella struttura ospedaliera arianese

Non ce l'ha fatta una 81enne di Sant'Angelo dei Lombardi ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Sant'Ottone Frangipane dopo essere risultata positiva.

La donna è deceduta nell'Area Covid. E' la 41esima vittima dall'inizio del mese di novembre nella struttura sanitaria arianese.

Torna a riempirsi il reparto di terapia intensiva. Due i pazienti all'interno da oggi su sette posti letto disponibili. Otto su dodici posti letto invece i pazienti in Medicina Covid, venti infine i ricoverati in Area Covid, di cui 14 su 16 posti letto in medicina e sei su 10 posti letto in sub intensiva.