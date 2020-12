Covid: anziano di Sant'Angelo dei Lombardi muore al Frangipane Sale a 42 il triste elenco dei decessi dall'inizio del mese di novembre

E' un 90enne di Sant'Angelo dei Lombardi l'ultima vittima da Covid-19 all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

L'anziano ricoverato in area covid è deceduto nel corso della mattinata. Sale a 42 il triste elenco dei decessi dall'inizio del mese di novembre nella struttura sanitaria arianese.

Attualmente al Frangipane risultano ricoverati: 2 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 8 su 12 posti letto in medicina covid, 18 pazienti in area covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in medicina e 5 (su 10 posti letto) in sub intensiva.