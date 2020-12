Tragedia di Natale: muore nel giorno del suo compleanno Montoro sotto choc per il tragico decesso

Tragedia di Natale a Montoro dove un uomo è stato trovato senza vita. Intorno alle ore 11'00 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Pietro Ascolese, per un soccorso richiesto per uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e dei vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, l'uomo che proprio oggi compiva 64 anni, è stato rinvenuto privo di vita. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. Dolore e cordoglio nella comunità della valle dell'Irno.