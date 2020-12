Covid senza tregua: altri tre morti in Irpinia Due vittime al Landolfi e una alla Città Ospedaliera

Altri tre morti legati al Coronavirus in queste ore in provincia di Avellino. Sono decedute ieri, nell’area Covid del plesso ospedaliero Landolfi di Solofra dell’Azienda Moscati, due pazienti: una 92enne di Atripalda e una 86enne di Avellino, ricoverate rispettivamente dal 28 novembre e dal 10 dicembre. Inoltre è deceduto nella notte, nella terapia intensiva del Covid Hospital di Avellino, un 87enne di Pratola Serra, ricoverato dal 13 dicembre e trasferito il 18 in terapia intensiva.