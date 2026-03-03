Kick Boxing Club Avellino: ottimi risultati a Mondragone Team irpino, guidato da Ranucci e Capozzi, protagonista nel Kickboxing Federkombat Campania

Al Palasport di Mondragone si è svolta la seconda fase regionale di Kickboxing Federkombat Campania con 612 atleti provenienti da Campania, Basilicata e Molise e con 48 società partecipanti. L'ASD Kick Boxing Club Avellino del direttore tecnico Michele Ranucci e del maestro Roberto Capozzi ha conquistato 19 medaglie su 24 atleti con il sesto posto nel medagliere campano. Capozzi, con coach Daniele Picariello a bordotatami, ha portato a casa otto podi su dieci prove con quattro ori, due argenti e due bronzi. Marconda Bechki ha conquistato l'oro nella seconda fase regionale con il titolo di vice campionessa campana. Alfredo Capozzi, Sabino Bilotto, Federico Peperone sono di nuovo campioni regionali nella categoria Cinture Nere e hanno strappato il pass per le selezioni nazionali Criterium a Jesolo, per l'accesso al campionato italiano. I quattro atleti sono al lavoro per la Coppa del Mondo IKW con 4500 iscritti. Secondo posto per Marianna Montuori e Alessio Alviggi, terzo per Clarissa Venezia e Verdiana Spina. Debutto positivo per Francesco De Feo, eliminato agli ottavi di finale.

Testa ai prossimi appuntamenti

Otto podi su undici prove, invece, per Ranucci: oro per Michele Scardino, Sara Picariello e Rosaria Buono, argento per Luigi Vietri, Francesca Erra e Michela Cerullo, bronzo per Fabio Bianchino ed Anthony Manzi. Nel mirino del club ci sono i campionati italiani di Light Contact con Armando Picone e Dima Derevianko. Grande soddisfazione per quanto ottenuto a Mondragone con titoli e riconoscimenti che garantiscono certezze e prospettiva agli atleti.