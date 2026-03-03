Psoriasi, visite gratis al Landolfi di Solofra Open day psoriasi promosso da Onda: all’ospedale Landolfi di Solofra

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni articolari e metaboliche. Le manifestazioni cutanee, spesso visibili, possono incidere significativamente sulla qualità della vita, rendendo fondamentale una diagnosi tempestiva e un corretto inquadramento specialistico. Proprio per promuovere l’importanza della diagnosi precoce, L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha aderito all’Open day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in collaborazione con Sidemast, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse.

Mercoledì 11 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la piastra ambulatoriale del plesso ospedaliero Landolfi di Solofra, i dermatologi dell’Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia saranno a disposizione della popolazione per consulenze dedicate alla psoriasi. Un pomeriggio non solo per ricevere una visita gratuita, ma anche per informarsi meglio e per avere chiarimenti sulla malattia.

Per aderire all’Open Day è necessario prenotarsi fino a esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al seguente link dedicato: https://outlook.office.com/book/OpenDayPsoriasi@aosgmoscati.onmicrosoft.com/

L’iniziativa rientra nelle attività programmate dal network degli ospedali premiati con il Bollino Rosa e rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare i cittadini ai percorsi di cura specialistica, favorendo informazione e consapevolezza su una malattia cronica ancora spesso sottovalutata. L’elenco completo delle strutture che hanno aderito e dei servizi disponibili è consultabile sul sito http://bollinirosa.it.