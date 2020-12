Covid Irpinia, risalgono i contagi. 16 positivi in città Il bollettino dell'Asl di Avellino di questo 27 dicembre

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.876 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 73 persone:

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 16, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bonito;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 1, residente nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Candida;

- 1, residente nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 8, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 2, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Nusco;

- 3, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 3, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 4, residenti nel comune di Scampitella;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 4, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Taurasi;

- 4, residenti nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Venticano.



Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiv, 6 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid, 18 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.